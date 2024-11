Infantino promette la Var a chiamata: funzionerà come il “challenge” nel tennis

Il presidente della Fifa: “Sarà semplificata e alla portata di tutti. Gli allenatori potranno richiederne l’intervento due volte”

Mentre la Premier League si appresta a votare l’abolizione della Var, la Fifa nel congresso mondiale di Bangkok la rilancia. In particolare Infantino ha promesso che diventerà a “chiamata”. Lo ha spiegato lo stesso presidente, illustrando tutte le altre piccole rivoluzioni a cui stanno pensando (spoiler: più tornei, più partite, più soldi).

“Intendiamo sviluppare e migliorare la Var. 65 federazioni l’hanno già implementata. È stata creata una tecnologia più basilare, con meno telecamere e non sono necessari ufficiali di gara, quindi sarà più alla portata di tutti. Il sistema è già attivo. Gli allenatori possono chiedere aiuto al Var in due occasioni. I giocatori possono chiederlo all’allenatore, e se la decisione iniziale viene cambiata non perdono la richiesta e continueranno ad averne due”. Insomma, funzionerà come nel tennis o nel basket.

