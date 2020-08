Il Barcellona lo conferma, ma Abidal si dimette: ha vinto Messi

La “strana” conferma del direttore sportivo inviso ai senatori è durata meno di 24 ore. L’aut aut del Pallone d’Oro comincia a dare i suoi frutti: sono già caduti allenatore e ds

Poche ore dopo la complicata decisione del Barcellona di confermare – almeno per il momento – Abidal come direttore sportivo per affidargli la rottamazione di una rosa da rifondare, cambia tutto: Abidal si dimette, trovando un accordo col club per la rescissione consensuale del contratto. In soldoni: ha vinto Messi.

Perché Abidal è considerato dal Pallone d’Oro e dai senatori dello spogliatoio come uno dei primi responsabili della stagione disastrosa chiusa con un infamante 8-2 subito dal Bayern in Champions. Lasciarlo al suo posto voleva dire andare contro la linea Messi, il quale secondo la stampa catalana avrebbe messo la dirigenza davanti ad un aut aut: o cambia tutto o me ne vado. Come volevasi dimostrare, se ne vanno gli altri.

La notizia è arrivata con un comunicato congiunto, dopo che con un altro comunicato appena 20 ore prima la società aveva – appunto – confermato il ds.

Dopo l’esonero di Setién, allenatore che aveva l’endorsement di Abidal, cade il direttore sportivo. Oltre a Messi, scrive AS, “nemmeno Koeman lo vuole al suo fianco”.

“Ma la verità è che la faccenda ritrae ancora una volta il modo di fare del consiglio direttivo”, ormai in disfacimento: “Questa volta la parola del consiglio non è durata nemmeno 24 ore”.