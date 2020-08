Ronald Koeman è ufficialmente il nuovo allenatore del Barcellona

Comincia il nuovo corso blaugrana: l’allenatore olandese ha firmato un biennale, mentre Ramon Planes è il nuovo responsabile dell’area tecnica

Giornata di annunci, in casa Barcellona, con Ronald Koeman che torna da allenatore in blaugrana. L’ex c.t. della nazionale olandese ha firmato un contratto per le prossime due stagioni, come comunicato dal club in una nota diffusa sui propri canali ufficiali.

Il Barcellona e Ronald Koeman hanno raggiunto un accordo per la guida della prima squadra fino al 30 giugno 2022. La presentazione del nuovo allenatore del Barça avverrà oggi alle 18:00.

Poco prima, ufficializzata anche la posizione di Ramon Planes come nuovo responsabile dell’area tecnica. Nelle scorse settimane, Planes era stato individuato dalla Roma per la direzione sportiva del club.