Mateo Apollonio meglio di Maradona (e Aguero): debutta in Argentina a 14 anni

E’ il più giovane della storia: è entrato in campo nei minuti finali della partita di Coppa persa 1-0 dal Deportivo Riestra contro il Newell’s

Si chiama Mateo Apolonio, ed è il giocatore più giovane della storia del calcio argentino a debuttare in una partita professionistica: 14 anni e 29 giorni. Ha superato ‘El Kun’ Agüero (15 anni e 35 giorni nel 2003) e Diego Armando Maradona (15 anni e 355 nel 1976) . Il giovane terzino sinistro è entrato in campo nei minuti finali della partita di Coppa persa 1-0 dal Deportivo Riestra contro il Newell’s .

“Mi sembra molto giovane – ha commentato Mauricio Larriera, allenatore del Newell’s – anche se bisogna attaccare e difendere come sempre, e cercando di prenderlo sul serio, come se il ragazzo avesse 38 anni… Da un lato, come padre, dico che è pericoloso ma no, non voglio mettere in dubbio nulla, non so se il ragazzo abbia ricevuto qualche colpo no, ma spero che non gli sia successo nulla. Ma se ha debuttato a questa età è perché l’allenatore (Fabbiani) ha capito che poteva debuttare in Prima Divisione”.

“Ovviamente non si è notato, ma ha un dinamismo molto importante”, ha replicato il suo “mister”, Ogro Fabbiani. “È un impegno della società, gli è stata data un’opportunità e ora dobbiamo aiutarlo a continuare a crescere. Prima c’è la scuola, non è ancora finita la scuola superiore, ma è bello per i ragazzi vedere che le possibilità ci sono”.

Mateo Apolonio tiene 14 años y 28 días. Ayer tuvo su primer entrenamiento con la primera, y hoy fue citado a Paraná para el partido de Copa Argentina. El sueño del pibe… 🥹⚽🤙 pic.twitter.com/xeq2mXk29o — Deportivo Riestra (@prensariestra) May 16, 2024

