Gazzetta: nelle sue prime 19 partite col Napoli Gattuso colleziona 35 punti

La Gazzetta fa il punto sulle prime 19 partite di Gattuso da allenatore del Napoli. Il suo personalissimo girone di ritorno totalizza 35 punti, un ritmo sostenuto, da zona Champions. Se poi si confrontano le prime 15 di Ancelotti, si vede ancora di più la differenza.

Scrive la rosea:

“Un Napoli un po’ in fase calante, rispetto a qualche settimana fa, ritrova comunque il successo e Gattuso chiude il suo personale girone d’andata con 35 punti in 19 gare, un ritmo da zona Champions. Se poi mettiamo a confronto le prime 15 di Ancelotti con gli stessi avversari a cambi invertiti la differenza si commenta da sé: 21 punti Carletto, 32 il suo mediano in rossonero”.