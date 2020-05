Diritti tv: ha vinto la linea di De Laurentiis, lunedì via libera alle diffide

Ancora niente di fatto nel duello tra le emittenti televisive e la Serie A, l’impressione, secondo il Corriere dello Sport, è che questi siano gli ultimi giorni utili per trovare una soluzione pacifica

Stando a ciò che filtra da via Rossellini, in occasione della prossima riunione della commissione per i diritti, convocata probabilmente già per la giornata di lunedì, ci sarà il definitivo via libera alle diffide, assecondando di fatto la linea dura per cui spingono da tempo orami De Laurentiis e Lotito