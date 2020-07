CorSport: per Llorente tre pretendenti, Genoa, Parma e Lille

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, su Fernando Llorente ci sono tre pretendenti. Genoa, Parma e Lille. Bisognerà capire qual è la destinazione che preferisce lo spagnolo. Queste le parole del quotidiano sportivo:

“Fernando Llorente (35), out in questa cosa di stagione col Napoli, ha scatenato le fantasie di mercato. Lo aveva cercato il Benevento, preferendo tuffarsi poi su Daniel Sturridge, ed ora ci sono sopra Genoa, Parma e, in Francia, il Lilla. Adesso c’è da capire la volontà del giocatore, sotto contratto col club del presidente De Laurentiis fino al 2021”.