Sky: Barcellona-Napoli si giocherà a Barcellona. Poi final eight Champions League a Lisbona

I ritorni degli ottavi si giocheranno dove previsto. Ha pesato il no di molti club (tra cui Barça e Juve) al ritorno in campo neutro. Poi, la nuova formula.

Sky Sport conferma le indiscrezioni di Diario As. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions si giocheranno nelle città delle squadre che hanno giocato l’andata in trasferta. Nessun campo neutro. Quindi Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou, a porte chiuse. Juventus-Lione a Torino e così anche per Bayern-Chelsea e City-Real Madrid. La Uefa aveva chiesto ai club un parere sulla possibilità che il ritorno si giocasse a Lisbona, ma ha ricevuto il no di Barcellona, City, Bayern e Juventus.

La final eight di Champions (scoop della Bild), con gare secche, si svolgerà a Lisbona. Molto probabilmente si concluderà il 23 agosto. La Supercoppa europea si disputerà a Budapest.