Diario As: «Il Barcellona ha detto no alla Uefa per il ritorno col Napoli a Lisbona»

Champions. La Uefa sta sentendo i club: Barça, Juventus, City e Bayern contrari. L’idea è far giocare le gare rimanenti a Lisbona dall’8 al 23 agosto

Dove si giocheranno le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions? La Bild ha scritto che la Uefa vorrebbe farli giocare a Lisbona dove poi – per motivi soprattutto fiscale – sarebbe organizzata la fase finale della Champions. Addio alle gare andata e ritorno.

Diario As scrive che la Uefa starebbe interpellando i club per conoscere il loro parere. E che il Barcellona avrebbe dato parere negativo. I catalani preferirebbero giocare al Camp Nou il ritorno contro il Napoli, anche se a porte chiuse. Il quotidiano spagnolo scrive che il Real Madrid avrebbe invece detto di sì. Ma ci sembra normale, il Real deve giocare in trasferta contro il Manchester City che all’andata vinse 2-1 al Bernabeu.

Il Barcellona non è l’unico club ad aver risposto no. Anche la Juventus (che ospiterà il Lione, all’andata perse 1-0), il City appunto e il Bayern (che pure vinse 3-0 in casa del Chelsea) hanno dato parere negativo.

Il parere non è vincolante, ma la Uefa rischia di prendere una decisione che sconterebbe club importanti. Non è riportata la risposta del Napoli.

Diario As scrive che la Uefa – come già scritto dalla Bild – vuole che la Champions si disputi in una unica sede dall’8 al 23 agosto. Gare secche come in un Mondiale e non più andata e ritorno.

La Uefa – scrivono in Spagna – ha il diritto di cambiare format per motivi di forza maggiore e potrebbe costringere a giocare anc he il ritorno degli ottavi in una sola sede.