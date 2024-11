David, Aston Villa in pole per il centravanti che piace al Napoli (Tmw)

Sembra molto probabile un trasferimento in Inghilterra per lui. Ricordiamo che il Lille vuole 50 milioni, che il Napoli non sarebbe disposto a pagare.

L’attaccante canadese del Lille Jonathan David è un osservato speciale in Italia, soprattutto da Napoli e Milan. L’Aston Villa, però, sembra essere fortemente interessata a lui, e in vantaggio per acquistarlo. Lo riporta Tuttomercatoweb.

David vicino alla Premier: Napoli e Milan monitorano la situazione

Il portale scrive:

Pericolo Premier League per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000. Lascerà il Lille al termine di questa stagione e in Italia piace soprattutto a Napoli e Milan. Al momento però è più probabile un suo trasferimento in Inghilterra. Sulle tracce di David c’è soprattutto l’Aston Villa. Il club allenato da Unai Emery, vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, è alla ricerca di un centravanti di spessore per la prossima stagione e il calciatore canadese è un obiettivo concreto per l’estate.

Il Napoli in estate saluterà Osimhen. Il futuro del nigeriano è già scritto, il suo addio porterà nelle casse di De Laurentiis circa 150 milioni. Soldi da reinvestire subito nel successore di Victor. Per la Gazzetta si tratta di David, disposto a vestire azzurro anche senza Champions. Il Lille però spara alto: servono 50 milioni. De Laurentiis a lavoro per abbassare il prezzo. Si valutano però anche le alternative. Scrive la Gazzetta:

“David resta il primo obiettivo dalla scorsa estate, quando Osi sembrava al passo d’addio. Il costo però non crolla, perché c’è già un’asta. Accetterebbe Napoli anche senza Champions, ma De Laurentiis dovrà convincere il Lilla ad abbassare la richiesta di 50 milioni. Le alternative restano Gimenez del Feyenoord e Dovbyk del Girona: anche qui il rischio aste è altissimo, ma il Napoli avrà un tesoretto da oltre cento milioni da spendere sul mercato”.

