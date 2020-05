Il piano Uefa per la Champions: dai quarti alla finale, in 10 giorni in una sola città, come un Mondiale

L’anticipazione della Bild: a fine luglio il ritorno degli ottavi (quindi anche Barcellona-Napoli) poi tutto in una sede. Gare secche, a porte chiuse

La Bild lo definisce il piano blitz per la Champions League. Il giornale tedesco ha svelato il piano Uefa per la Champions. Il piano prevede innanzitutto il completamento degli ottavi di finale. Sono già qualificate ai quarti l’Atalanta, l’Atletico Madrid, il Lipsia e il Psg. Restano da giocare il ritorno di Barcellona-Napoli, Lione-Juventus, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea. Queste partite, quindi anche Barcellona-Napoli, dovrebbero svolgersi a fine luglio.

A questo punto scatterebbe il piano. Quarti, semifinali e finale si svolgerebbero nel giro di dieci giorni in una sola città, ovviamente a porte chiuse.

Non ci sarebbero più partite andata e ritorno, ma sarebbe come un Mondiale.

Due giorni per i quarti di finale (gara secca), due giorni di riposo, quindi due giorni per le semifinali, due giorni liberi e quindi la finale.

Non è ancora decisa la città. Ma potrebbe non essere Istanbul inizialmente designata per ospitare la finale.