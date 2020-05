Juve-Milik, pronto pluriennale da 5 milioni. Il Napoli vuole 50 milioni cash

Sul CorSport. Il polacco è tentato dalla corte di Sarri. Il Napoli sta provando a trattenerlo col rinnovo, non accetterà contropartite tecniche

Sul Corriere dello Sport il caso Milik. L’attaccante del Napoli è diventato un obiettivo importante per la Juve.

“Molto importante, considerando che ad Arek è stato offerto un contratto pluriennale da 5 milioni a stagione”.

Per la precisione, continua il quotidiano sportivo, all’agente del centravanti è stato offerto

“un ingaggio di 4,7 milioni di euro a stagione, o giù di lì, e dunque di uno stipendio più che raddoppiato rispetto a quello attuale da 1,8 milioni annui fino al 2021”.

Ma il Napoli non ha intenzione di arrendersi.

“Tant’è che negli ultimi giorni sta provando a riaprire la trattativa per il rinnovo naufragata prima della quarantena.

Milik, però, è tentato dalla Juve. Se non cambierà idea e non si riuscirà a sbloccare la trattativa per il rinnovo, il Napoli valuterà la cessione. Ma senza sconti, né contropartite tecniche, spiega il quotidiano sportivo.

“Alle proprie condizioni: 50 milioni di euro almeno, cash. Preferibilmente cash, considerando che la Juve ha già provato a offrire una serie di contropartite tecniche – tra cui Rugani, Perin e Cuadrado – senza suscitate particolari entusiasmi”.