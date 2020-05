Consiglio federale Figc, niente playoff e playout per Serie A

Lo scrive Nicolò Schira su Twitter. Passa la linea del presidente Gravina. Ripartenza per Serie A, Serie B e LegaPro in modo da terminare sul campo i tornei

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, scrive su Twitter l’esito del Consiglio Federale della Figc. E’ passata la linea del presidente, Gabriele Gravina. La delibera che viene fuori dalla riunione è quella della ripartenza per i campionati professionistici, Serie A, Serie B e LegaPro, in modo da terminare sul campo i tornei. Per la Serie A niente playoff né playout.

