La polizia tedesca contraria alla ripresa della Bundesliga, anche a porte chiuse

Secondo il vicepresidente del GdP giocare a porte chiuse comporterebbe molti più costi per più personale per la polizia e aumenterebbe il rischio di infezione

Il sindacato della polizia tedesca (GdP) dubita che abbia senso continuare la stagione della Bundesliga durante la pandemia di coronavirus. Secondo quanto riportato alla Dpa dal vicepresidente del GdP Jörg Radek giocare a porte chiuse comporterebbe solo dei rischi

”Anche senza un’epidemia, il calcio richiede un intenso dispiegamento del personale di polizia. Se la stagione continuasse con partite a porte chiuse, ci sarebbe il pericolo che i tifosi si riuniscano fuori dagli stadi per supportare le loro squadre, nonostante le distanze sociali imposte per limitare la diffusione del virus. Le partite di calcio implicherebbero molti più costi per più personale per la polizia e aumenterebbe il rischio di infezione”