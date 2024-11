Casini sul “caso” Napoli-Fiorentina: «È un tema superato» VIDEO

Il Napoli aveva chiesto di spostare la partita da venerdì 17 maggio a sabato 18 “per scaramanzia”, come riportato dai media.

Durante l’evento “Road to Zero”, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato delle dichiarazioni sulla richiesta degli azzurri di poter spostare la partita al sabato (sarà disputata venerdì 17 maggio alle 20:45) contro la Fiorentina.

Casini: «Non corrisponde a quanto accaduto davvero, ma è un tema superato»

Il presidente della Lega Serie A sul match:

«E’ un tema superato e diciamo anche che forse è uscito in modo non corrispondente a quello che è avvenuto. Ma siamo abituati».

Sulla proposta dell’agenzia governativa da parte del ministro Abodi si è limitato a dire, prima di cominciare la riunione:

«Ascolteremo quello che ci dirà il presidente federale Gravina».

I media parlavano dello spostamento della partita “per scaramanzia”

Repubblica scrive che il Napoli ha chiesto di spostare la partita con la Fiorentina in programma venerdì 17 maggio alle 20:45. Il motivo ha dell’incredibile. Secondo il quotidiano il club di De Laurentiis ha chiesto di giocare sabato 18 “per scaramanzia”:

Problemi anche su Fiorentina-Napoli fissata venerdì 17 maggio alle 20.45, il Napoli chiede sabato 18 per scaramanzia. Un banalissimo turno di campionato diventa un caso politico. Anche se i contorni sono più da commedia degli equivoci. E in fondo l’artefice è chi con le commedie ha riempito i cinema: succede tutto quando Aurelio De Laurentiis decide che l’anticipo della partita del suo Napoli a Firenze con la Fiorentina a venerdì non gli sta bene. Si è attaccato al telefono chiamando il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini chiedendogli – si fa per dire – di dargli una mano. E Casini, superando di molto le funzioni e le competenze previste dal ruolo di presidente della Lega, si è preso la briga di chiamare la Fiorentina per cercare una mediazione. Ha proposto alla Fiorentina di giocare sabato. Il Napoli pretende che si scenda in campo il sabato sera, alle 18 o alle 20.45.

