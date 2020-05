La Bundesliga potrebbe tornare in campo il 15 maggio

Domani la riunione decisiva tra Merkel e i governatori dei Lander. Per la Reuters l’accordo è molto probabile. Ma tra positivi ai test e prove delle misure non rispettate negli spogliatoi, la ripresa non è affatto scontata

Non il 9, ma il 15 maggio. Secondo un’anticipazione dell’agenzia Reuters la Bundesliga potrebbe tornare in campo tra 10 giorni appena. Nonostante la positività di 10 giocatori evidenziata dalla prima batteria di 1.724 test a cui sono stati sottoposti i calciatori in Germania.

La decisione ufficiale è annunciata per domani, quando la Cancelliera Angela Merkel incontrerà i governi degli Stati federali. Secondo la Reuters con “grande probabilità” si sarebbe trovato l’accordo per ripartire il 15 maggio.

Ma la situazione, in Germania, è molto meno fluida di quel che si creda. Ieri Der Spiegel ha pubblicato un articolo piuttosto duro nei confronti dei club che non si assumono responsabilità, scaricandole direttamente sui calciatori eventualmente contagiati. Ma soprattutto il video del calciatore dell’Hertha Berlino Kalou che ha mostrato come nello spogliatoio non ci si attenga a praticamente nessuna delle misure richieste dal protocollo, ha sollevato un altro polverone.

Resta da capire se davvero la Germania andrà dritta verso la riapertura del campionato, o se l’anticipazione sarà smentita da Merkel.