Il Napoli sta sondando Mateta del Crystal Palace per sostituire Osimhen (L’Equipe)

Il centravanti francese ha segnato 13 gol fino ad ora in stagione ed è il capocannoniere della squadra.

Il centravanti francese del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta è finito nel mirino del Napoli per sostituire Victor Osimhen.

Il Napoli osserva Mateta, centravanti del Crystal Palace

Secondo quanto riportato da L’Equipe:

Il calciatore cerca un club più ambizioso. I contatti più concreti sono con il Napoli, che vuole trovare il successore di Victor Osimhen, più vicino alla Premier League rispetto al Psg attualmente. Ma prima di pensare al suo futuro, Mateta ha ancora un obiettivo in mente: la qualificazione agli Europei con la Francia.

Mateta ha 26 anni ed è il capocannoniere del Crystal Palace in questa stagione, con 13 reti segnate (10 in 12 giornate da quando è arrivato Glasner in panchina). Il 26enne è passato, in poco più di un anno, dall’essere un calciatore quasi fuori rosa, a un elemento fondamentale per la squadra.

Dovbyk del Girona è incedibile, gli azzurri lo volevano per sostituire Osimhen

Artem Dovbyk è stata la rivelazione della Liga: acquistato dal Dnipro per circa 8 milioni, al Girona conta ora 20 gol in campionato ed è il capocannoniere. Il Napoli lo sta monitorando da qualche settimana come sostituto di Victor Osimhen, anche la Juventus è interessata al centravanti ucraino. Il Girona ha però avvisato il suo entourage, Aleksey Lyundovskiy, che lo ritengono incedibile.

Secondo quanto riportato da As:

La stagione di Dovbyk non è passata inosservata alle grandi squadre d’Europa. Il Napoli e la Juventus stanno tenendo d’occhio l’attaccante per la prossima finestra di mercato. Lyundovskiy ha informato i dirigenti del Girona delle proposte che ha ricevuto finora, ma il Girona ritiene Artem Dovbyk incedibile e vorrebbe restasse ancora nel club catalano per un’altra stagione. L’ucraino ha un contratto fino a giugno 2028.

