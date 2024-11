Lallana: «Il Brighton ha fatto un’ottima stagione, non sono d’accordo con De Zerbi»

Il tecnico non aveva esaltato il decimo posto in campionato. Lallana ha ribadito: «Non avevamo mai giocato una competizione europea insieme alla Premier. Può subentrare la stanchezza».

Il centrocampista del Brighton Adam Lallana, 36enne che lascerà il club a fine stagione, ha avuto qualcosa da ridire in merito a quanto dichiarato da Roberto De Zerbi sulla stagione del club.

Lallana: «Non sono d’accordo con De Zerbi»

L’obiettivo di De Zerbi, riporta The Athletic, ad agosto era quello di raggiungere le semifinali di Europa League e di Fa Cup, lottando anche per la qualificazione a una competizione europea nella prossima stagione. Non hanno raggiunto nessuno di questi tre traguardi, visto che ora il Brighton si ritrova decimo in classifica. Lallana non è d’accordo con il suo tecnico quando dice che essere decimi non è un grande risultato:

«De Zerbi potrebbe non essere d’accordo con me, ma ne sarò felice comunque: so quanto sia difficile giocare sia campionato che competizione europea. Soprattutto per una squadra che non ha mai vissuto una competizione europea e che ha molti giocatori giovani non abituati a giocare così tanto calcio. Alla fine può subentrare la stanchezza, ma è stata una grande stagione la nostra».

«Mi sono trovato molto meglio con il gioco di De Zerbi rispetto a Potter. Le sue ambizioni lo porteranno lontano, ad allenare i migliori calciatori e i migliori club del mondo. In queste ultime settimane ho riflettuto molto sul fatto che questa per noi è stata una stagione di successo; forse il tecnico non può dirlo, ma io sì e ne parlerò anche con lui. Siamo ancora in Premier League nonostante i tanti infortuni. In futuro spero arriveranno calciatori più anziani e con più esperienza europea per aiutare i giovani».

Fabio Capello negli studi di Sky Sport si interroga sul perché si elogia tanto oggi Roberto De Zerbi e il suo Brighton

«Se ne parla come uno degli allenatori top perché Guardiola lo sponsorizza, ma quest’anno è decimo o undicesimo in classifica col Brighton in Premier. Cosa ha vinto nella sua carriera? Ha vinto solo una coppa in Ucraina».

ilnapolista © riproduzione riservata