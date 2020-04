La FIFA aiuta il calcio in crisi: 150 milioni di dollari a 211 federazioni

E’ solo una prima tranche che serve a pagare le spese correnti. Infantino: “Il nostro impegno per fornire assistenza finanziaria immediata alle associazioni che vivono gravi difficoltà”

150 milioni di dollari, suddivisi per 211 federazioni, fanno poco più di mezzo milione ad associazione. La Fifa l’ha chiamato programma “Forward 2.0”, immediatamente ribattezzato “piano Marshall” dalla stampa, ed è un anticipo di fondi che il governo mondiale del calcio ha cominciato a distribuire alle singole federazioni sotto forma di “aiuti” per fronteggiare la crisi da pandemia. In pratica spiccioli per le spese correnti, pagare gli stipendi degli impiegati, ecc…

“La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere della Fifa supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti”, ha detto il presidente Gianni Infantino. “L’impegno della Fifa inizia fornendo assistenza finanziaria immediata alle nostre associazioni, molte delle quali stanno vivendo gravi difficoltà finanziarie. Questo è il primo passo di un vasto piano di aiuti che stiamo sviluppando per rispondere all’emergenza nell’intera comunità calcistica”.

La Fifa ha smontato i criteri specifici di accesso ai fondi, liberalizzando e anticipando le somme che sarebbero state corrisposte a luglio. Nel giro di pochi giorni la federazione internazionale, erogherà tutti i finanziamenti operativi dovuti alle federazioni per gli anni 2019 e 2020. La stessa Fifa ha spiegato che le prossime fasi del piano sono ancora in fase di completamento e saranno comunicate più avanti.