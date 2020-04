CorSport: la Juventus pensa a un escamotage per il rientro degli otto stranieri, e c’è il caso Higuain

Dovrebbero arrivare prima gli europei, poi i sudamericani. Per dribblare la quarantena, la Juve pensa al doppio tampone in una settimana

Sono ancora otto i calciatori della Juventus che devono rientrare dall’estero. Ma, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, qualcosa starebbe per muoversi.

“Ad inizio della prossima settimana, segnatamente tra martedì e mercoledì, potrebbero iniziare ad atterrare i voli di ritorno. La scansione prevederebbe prima gli europei – Ronaldo, Rabiot, Khedira e Szczesny – e poi i sudamericani, ovvero Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, che al momento si trovano in Brasile, e Higuain, attualmente in Argentina. Il condizionale resta però naturalmente d’obbligo, anche perché la posizione della Juve resta sempre la stessa. Fino a che non ci sarà certezza sulla data e sulle modalità di ripresa degli allenamenti e successivamente delle partite non ci sarà alcuna convocazione dei calciatori. Anche se chi vuole può far rientro comunque, senza aspettare comunicazioni ufficiali dalla Continassa. Una scelta differente rispetto, ad esempio, all’Inter, che ha già richiamato i propri giocatori a Milano”.

Ci sono, però, ancora dei nodi da sciogliere. Come quello che riguarda Higuain. Il Pipita è ancora in Argentina, da più di un mese. E sembra non intenzionato a tornare, un po’ per la paura del virus, un po’ per le condizioni di salute della madre, ancora incerte. Ma anche per l’assenza di certezze rispetto al rinnovo con la Juve.

L’ipotesi che non torni è abbastanza improbabile, perché lo porrebbe in una posizione di debolezza rispetto al club, anche in considerazione di un braccio di ferro sul rinnovo. Lo esporrebbe a contenziosi.

“Immaginare una rottura con ancora un terzo di stagione da disputare risulta quindi complicato, ma certamente il lavoro diplomatico della società bianconera è in corso per arrivare a trovare una quadratura del cerchio”.

Rispetto ai ritorni c’è comunque da risolvere il problema della quarantena che gli otto calciatori bianconeri dovranno osservare una volta tornati in Italia.

Per la normativa in vigore dovrebbero restare in isolamento per 14 giorni, ma la Juve pensa alla possibilità di un escamotage. Ovvero sottoporli a doppio tampone a distanza di cinque-sette giorni l’uno dall’altro.

“Se il risultato di entrambi fosse negativo, il gioco sarebbe fatto: i quattordici giorni di quarantena si potrebbero ridurre”.

L’unico già rientrato dal Lussemburgo, per ora, è Pjanic. Si sta allenando a casa, così da farsi trovare pronto per un’eventuale ripresa degli allenamenti.