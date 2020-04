CorSport: Ronaldo vuole tornare l’ultimo giorno utile e mamma Juve lo accontenta col doppio tampone

Dotto commenta la quarantena dorata del portoghese. A una festa con 20 persone quando poco lontano dalla sua villa di Madeira si scopre un focolaio

Sul Corriere dello Sport, il commento di Giancarlo Dotto alla questione Cristiano Ronaldo. Mentre in Italia – e in buona parte del mondo – i comuni mortali sono sottoposti a misure restrittive che rispettano, e si consolano con balli e canti sullo stretto balcone di casa, il Fenomeno fa il bello e il cattivo tempo.

“Cristiano Ronaldo continua a ostentare, per chi non l’avesse ancora chiaro il concetto, le prove del suo status. Come vedere uno ballare con l’hula hoop sotto la croce di poveri cristi che, a differenza del capostipite, non sanno nemmeno bene con chi prendersela, tra una canzone e una maledizione”.

Ronaldo documenta per intero la sua quarantena extralusso, scrive Dotto. Tra allenamenti allo stadio e feste affollate. Come quella del nipote, in compagnia di altre 20 persone, in tempi di distanziamento sociale.

Ma non è finita qui. Proprio nel giorno in cui a Madeira si parla di un focolaio a pochi chilometri dalla villa del portoghese, cosa che basterebbe a spingerlo a tornare a Torino il prima possibile, Ronaldo fa esattamente l’opposto.

Scrive Dotto:

“Sembra che Er Più stia facendo sapere di voler tornare solo l’ultimo giorno utile. Il che sarebbe un guaio serio in un mondo normale, tra il necessario isolamento di due settimane e la successiva “rimessa in forma”, non nel mondo fiabesco di Cristiano, dove, grazie al soccorso del doppio tampone, generoso lascito di Mamma Sabauda, il nostro potrebbe ottenere una vistosa riduzione del tempo di isolamento. Già lo vediamo lanciato direttamente con un paracadute high tech dal suo aereo privato sui campi della Continassa. Ovviamente radioso”.