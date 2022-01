Il Telegraph: il Chelsea rischia di non poter far giocare i non vaccinati a Lille in Champions

Il caso Djokovic ha fatto scuola. La Uefa ha ribadito che negli scontri diretti varranno le regole dei Paesi delle squadre che giocano in casa

Il caso Djokovic ha fatto scuola e ha creato un precedente importante nel mondo dello sport. La Uefa ha ribadito che la Champions dovrà rispettare le regole locali sulle vaccinazioni Covid. E scrive il Telegraph:

il che potrebbe portare ai giocatori non vaccinati del Chelsea a perdere la trasferta del pareggio con il Lille.

La sentenza potrebbe anche avere un impatto sul Sei Nazioni.

“In linea di principio ogni squadra sarà tenuta a rispettare le regole in vigore nel paese in cui si svolge la partita”.

Il Chelsea ne discuterà con la Uefa la prossima settimana. I non vaccinati che vorranno lasciare la Premier a gennaio, non potranno giocare in Italia e in Francia.