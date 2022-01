Covid, convocata assemblea d’urgenza della Lega Serie A. Ipotesi porte chiuse

Il motivo è la telefonata di ieri di Draghi a Gravina, in cui è stato chiesto di proseguire il campionato a porte chiuse. Si attendono sviluppi

È stata convocata per oggi un’altra assemblea d’urgenza della Lega Serie A. L’obiettivo è affrontare ancora il tema dell’emergenza Covid, soprattutto in relazione alla presenza del pubblico negli stadi. L’incontro – esclusivamente in videoconferenza, convocato per le 13:30 – si è reso necessario alla luce della telefonata di ieri del premier Draghi al presidente della Federcalcio Gravina. Questa la nota diffusa dalla Lega:

È stata convocata d’urgenza un’assemblea di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l’ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse. L’appuntamento è per oggi esclusivamente in videoconferenza alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.30 in seconda convocazione. All’ordine del giorno dell’assemblea ci sono: 1) Verifica poteri. 2) Comunicazioni presidente e a.d. 3) Emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni. 4) Varie ed eventuali.