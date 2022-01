Figliuolo su Omicron: «Ci sono buone notizie, sembra che siamo arrivati al plateau della curva»

Arrivano finalmente buone notizie sul fronte Covid. Il generale Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della visita al centro vaccinale del Portello, a Milano. Ha detto che siamo arrivati al plateau della curva: da ora inizierà la discesa dei contagi.

«Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa. Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare».