Si giocheranno le partite non bloccate dalle Asl per Covid. Ennesima dimostrazione di incapacità dei governanti del calcio italiano

L’assurdo della Lega Serie A: non si rinviano le partite per Covid.

Si gioca. Si giocano le partite non bloccate dalle varie Asl. Così ha deciso il consiglio straordinario di Lega Serie A che si è riunito questa sera per decidere cosa fare del turno di campionato che inizia domani.

Dopo il balletto delle Asl del pomeriggio, con il caso Napoli che ormai ha assunto i caratteri del surreale, era sembrata una scelta saggia quella di convocare un Consiglio di Lega straordinario per valutare come comportarsi con le partite in bilico. E invece ancora una volta il calcio italiano ha dato una dimostrazione di assurdità.

Ricordiamo che il Napoli è a Torino, un focolaio autorizzato a viaggiare, ma che a Torino sono stati fermati da un’Asl diversa da quella che aveva autorizzato la partenza, tre calciatori privi del green pass rinforzato.