Tuttosport: Higuain non vuole tornare anche perché ha capito che non ha futuro alla Juventus

Il quotidiano torinese: «È maniacale, ansioso, teme il virus e sa di non avere spazio. Se non torna, la Juve provvederà alla rescissione del contratto»

Continua a far discutere la presunta decisione di Gonzalo Higuain di non rientrare in Italia. Il Pipita era stato tra i primi a lasciare il nostro Paese non appena terminata la quarantena imposta dopo la scorta della positività di Rugani, e oggi, sembrerebbe intenzionato a restare in Argentina con al sua famiglia.

Tre, secondo Tuttosport, le motivazioni alla base della scelta che non sarebbe ancora stata comunicata alla Juve che ha infatti dichiarato di non aver ancora convocato i suoi calciatori non avendo nessuna data certa per la ripresa del campionato.

Innanzitutto la preoccupazione per la madre malata, spinge il Pipita a restare al suo fianco anche se il campionato dovesse ricominciare

La seconda è l’ansia per la situazione sanitaria in Italia e in particolare in Piemonte: Higuain segue maniacalmente le vicende legate alla pandemia del Covid-19 La terza riguarda il suo futuro alla Juve che sembra sempre meno sicuro. Gonzalo ha iniziato ad annusare la caccia al centravanti iniziata dal club sul mercato.

Al momento dunque le intenzioni del Pipita le avrebbe comunicate solo in via informale a qualche compagno, ma, continua Tuttosport,

Ammesso e non concesso che Higuain si impuntasse e non tornasse per chiudere la stagione, allora la società procederebbe secondo regolamento che, in quei casi, prevede come soluzione estrema la rescissione per inadempienza contrattuale