Il Tar accoglie tre ricorsi (su quattro) della Lega Serie A: niente quarantena per Udinese, Salernitana e Torino

Secondo quanto riferisce l’Ansa, infatti, la Lega ha vinto ben tre dei quattro ricorsi che ha presentato contro i provvedimenti emessi dalle Asl. Anche il Tar del Friuli Venezia Giulia e il Tar della Campania hanno dichiarato che i calciatori negativi di Udinese e Salernitana non sono da ritenere in isolamento, in applicazione del decreto del 30 dicembre (che rivede le norme sulla quarantena) e della circolare del Ministero della Salute sull’attività professionistica.

Unica decisione difforme rispetto a quest’orientamento è quella del Tar dell’Emilia che ha invece confermato la quarantena per il Bologna, che non è sceso in campo contro l’Inter di Inzaghi. Il motivo, secondo quanto riferiscono alcune agenzie di stampa, sarebbe da individuare nel fatto che nessuno dei calciatori di Mihajlovic ha effettuato la terza dose.