Il biografo di Djokovic: «Credo che si stia vaccinando, decisiva la vittoria di Nadal in Australia»

Daniel Muksch lo ha rivelato al canale televisivo austriaco ServusTV: «Credo che abbia contribuito anche la vittoria di Nadal». Non ci sono notizie ufficiali

Novak Djokovic è indubbiamente il personaggio sportivo dell’anno. Nel suo caso, per questioni extra-agonistiche. La sua ferma decisione di non vaccinarsi lo ha escluso dagli Open di Australia che sono stati vinti da Nadal che lo ha sopravanzato nella classifica di Slam vinti: 21 a 20 (come Federer).

Adesso il suo biografo – la biografia uscirà a marzo – rivela a una tv austriaca di aver saputo dal suo entourage che Djokovic ha cambiato idea sul vaccino e che abbia deciso di vaccinarsi. Daniel Muksch (il nome del biografo) lo ha rivelato al canale televisivo austriaco ServusTV e ha detto:

Da quel che sento dal suo entourage, penso che si stia vaccinando. Forse anche la finale di Melbourne ha contribuito a questa decisione.

Djokovic è stato protagonista di una clamorosa battaglia giuridica con il governo australiano e alla fine si è arreso diventando il riferimento mondiale del movimento no vax.