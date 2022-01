Quanto è a rischio Napoli-Salernitana? Si gioca il 23, due calciatori sono positivi dal 14 gennaio, tre dal 15

Oggi, con nove positivi, non si giocherebbe. Ma da qui a domenica ci sono ampie probabilità che un po’ di giocatori tornino negativi

Quanto è a rischio Napoli-Salernitana? Al momento, con nove positivi (l’ultimo è stato annunciato questa sera dal club granata), la Asl potrebbe intervenire e la Lega Serie A non potrebbe opporsi e quindi dovrebbe fermare la pantomima del 3-0 a tavolino. È la novità del Protocollo. Con nove positivi, le Asl possono intervenire. Ricordiamo che la Salernitana non comunica i nomi dei calciatori positivi, almeno non sul sito ufficiale del club.

Oggi è giovedì 20 gennaio. Napoli-Salernitana è in programma domenica 23 gennaio. Vediamo quale potrà essere la situazione per domenica, sempre salvo l’insorgere di nuovi casi di Covid. Questa la tabella cronologica dei casi di Covid nella società appena acquistata da Iervolino:

14 gennaio: due positivi

15 gennaio: tre positivi

17 gennaio: un positivo

18 gennaio: un positivo

19 gennaio: un positivo

20 gennaio: un positivo.

Quindi, al 23 gennaio, i primi due positivi della Salernitana sarebbero al decimo giorno di Covid. E i tre sarebbero al nono giorno di Covid. Quindi con abbondanti probabilità che si negativizzino. Non sappiamo se si tratti di calciatori con terza dose, in quel caso la loro quarantena finirebbe al settimo giorno.

Tutto questo per dire che è presto per dire che Salernitana-Napoli non si giocherà. Bisognerà attendere e ci sono cinque calciatori (tre più due) che potrebbero essere arruolabili per domenica. Così come, ovviamente, potrebbero essercene altri nuovi colpiti dal Covid-19.