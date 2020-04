Brusaferro: «Il Comitato tecnico scientifico non ha ancora affrontato il problema calcio»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa: «E’ un tema che verrà affrontato quando ci sarà posto»

Questa mattina si è tenuto il punto settimanale sull’epidemia dell’Istituto Superiore di Sanità. A parlare alla stampa è stato, come di consueto, il presidente dell’Istituto, Silvio Brusaferro. Accanto a lui anche il direttore delle Malattie Infettive, Giovanni Rezza, che ha evidenziato che nel calcio non esiste il rischio zero. Difficile scegliere se poter dare l’ok alla ripresa, tema su cui, comunque, ha aggiunto, si dovrà esprimere il governo con una decisione politica.

Anche Brusaferro ha risposto sul tema calcio. Ma dalle sue parole si evince che l’argomento non è tra le priorità dell’Istituto. Eccole:

«Il Comitato Tecnico Scientifico non ha affrontato ancora problema, è un tema che verrà affrontato quando ci sarà posto».