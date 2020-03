De Luca: «Terapia intensiva, in un mese il Loreto Mare avrà 76 posti letto. Sarà dedicato solo al covid-19»

«Aggiudicata la gara a una ditta di Padova che consegnerà anche a Caserta e Salerno. Abbiamo chiesto alle Asl di raddoppiare le previsioni»

Nel messaggio di oggi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato anche delle attrezzature sanitarie e della costruzione di nuove sale di terapia intensiva.

Innanzitutto De Luca ha detto che per fine marzo ci saranno 1.500 contagiati ed entro inizio aprile diventeranno tremila con la necessità di 140 posti letto in terapia intensiva. Questa è la situazione, ha detto.

De Luca ha parlato della situazione dei reparti di terapia intensiva.

«Abbiamo bandito una gara in pochi giorni e ha vinto una ditta di Padova che si è impegnata a costruire tre moduli da venti posti letto per Napoli Caserta e Salerno e poi ogni dieci giorni altri due da 24 al Loreto Mare. Nel giro di dieci giorni il Loreto Mare avrà 72-76 posti di terapia intensiva. Dovrebbe essere completa anche, ovviamente, di ventilatori polmonari e faremo in modo di averli per quando è previsto il picco di contagi: ossia inizio aprile.

Abbiamo chiesto alle Asl di raddoppiare le previsioni di posti letto nei reparti e nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, questo sottoporrà le strutture a uno sforzo eccezionale. Lo sappiamo. Purtroppo in questa situazione non c’è da discutere, questo è l’obiettivo. Bisogna svuotare i reparti, siamo di fronte a un’emergenza.

In un una settimana dovremo avere 460 posti per i ricoveri e 140 per la terapia intensiva. Abbiamo detto loro: “Preparate la struttura, poi vediamo noi cosa riusciamo a fare per i ventilatori. Il Loreto Mare sarà interamente dedicato al covid-19”.

Qualche giorno fa i sindaci erano contro gli ospedali, ora li vogliono.