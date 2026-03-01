Olivera sarà ceduto per fare cassa e lasciare spazio ad un vice Di Lorenzo (Schira)

Il Napoli guarda già al futuro e alle possibili mosse sul mercato estivo. Secondo Nicolò Schira, il club azzurro dovrà intervenire in modo deciso sugli esterni difensivi: possibile cessione di Olivera per fare cassa e investimento su un terzino destro più giovane, così da completare il reparto e garantire alternative a Di Lorenzo.

Olivera va ceduto e preso un terzino destro

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, racconta su YouTube:

“Il presente dice che il Napoli, con questa rosa, era l’unica squadra strutturata di livello candidata come anti-Inter, pronta a giocarsi e a contendere lo scudetto ai nerazzurri. E invece così non è stato e non sarà.

Bisognerà capire se Conte rimarrà, se De Laurentiis punterà su altre figure anche in dirigenza, cosa succederà: ci sarà tempo e modo per parlarne tra un paio di mesi.

Oltre poi sciogliere le riserve sui rinnovi: ha offerto un nuovo contratto a Spinazzola, lui vorrebbe un biennale, si tratta. La sensazione è che alla fine Spinazzola possa restare, con Gutiérrez protagonista e titolare a sinistra, mentre Oliveira saluterà e sarà ceduto per fare cassa, anche perché in questo momento è la terza scelta. Non ha senso avere tre terzini sinistri e poi a destra nessuno“.

E conclude:

“Il Napoli deve cedere Oliveira e, con il ricavato, prendere il vice Di Lorenzo insieme a Mazzocchi; poi bisognerà capire se tenerlo o cederlo, ma comunque serve un elemento più giovane. Sicuramente il Napoli dovrà rifarsi il look nel reparto degli esterni difensivi”.