Conte e il futuro: “Ho un altro anno di contratto”. La tattica resta comunque il suo forte (Corsera)

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive del futuro di Antonio Conte a Napoli. E definisce tattica la risposta del tecnico sul suo futuro a Napoli.

Scrive il Corsera:

Già, il futuro. Antonio parla poco (prima delle partite ormai non lo fa più) ed è complicato decifrare dai suoi sguardi cosa sarà di lui a fine stagione. «Ho un contratto per un altro anno», la tattica resta sempre e comunque il suo forte.

C’è una nave da portare in porto, il gol di Lukaku ha nascosto le difficoltà della squadra che dopo il gol lampo di Hojlund al secondo minuto di gara, non è stata in grado di capitalizzare quelle poche occasioni che è riuscita a costruirsi.

Il Napoli ha smarrito presto le certezze, ha provato a gestire l’unico gol di vantaggio, si è perso dopo il pareggio e ha rischiato il baratro. Conte è consapevole che giocando così, non si andrà lontano. La qualificazione in Champions è diventata la sostanza della stagione.