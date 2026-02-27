Real Madrid-City è il Clasico moderno: in quattro edizioni della Champions chi ha vinto il match, ha poi sollevato la coppa

Sarà Real Madrid-Manchester City agli ottavi di finale di Champions League. Lo scorso anno si affrontarono ai play-off e i blancos ebbero la meglio. I due match si disputeranno nella seconda e terza settimana di marzo.

Marca scrive:

Nyon ha riunito Real Madrid e Manchester City. La squadra di Arbeloa, che mercoledì ha battuto il Benfica 2-1 per qualificarsi agli ottavi, affronterà quella di Pep Guardiola in quella che è già diventato il Clasico moderno della Champions League, con otto scontri negli ultimi 10 anni. Il City arriva da uno straordinario stato di forma. Cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. Attualmente sono secondi in Premier League con 56 punti, tre dietro l’Arsenal.

La storia di questi due club è quella di due grandi dominatori d’Europa negli ultimi anni: 15 scontri in Champions League, con il Madrid che ne ha vinti 6, il City 5 e 4 pareggi. Il fatto più sorprendente è che il vincitore del loro match ha finito poi per sollevare la coppa nelle edizioni del 2015-16, 2021-22, 2022-23 e 2023-24. La scorsa stagione, i blancos li hanno eliminati nei playoff vincendo entrambe le partite. Si giocherà prima al Bernabeu, poi all’Etihad.