Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea

Il Galatasaray di Osimhen incontrerà il Liverpool. Gli altri match saranno Barcellona - Newcastle, Atletico Madrid - Tottenham, Bodo Glimt - Sporting e Bayer Leverkusen - Arsenal

Palladino Atalanta-Napoli palladino

Ni Napoli 22/11/2025 - campionato di calcio Serie A / Napoli-Atalanta / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Raffaele Palladino

A Nyon sono andati in scena i sorteggi che hanno decretato quali squadre si affronteranno agli ottavi della massima competizione europea. Ricordiamo che l’Atalanta è l’unica italiana ancora in gioco.

Ottavi di Champions, ecco le partite

I match saranno, nella parte alta del tabellone:

Paris Saint-Germain – Chelsea

Galatasaray – Liverpool

 

Real-Madrid – Manchester City

Atalanta – Bayern Monaco

 

In quella bassa:

Barcellona – Newcastle

Atletico Madrid – Tottenham

 

Bodo Glimt – Sporting

Bayer Leverkusen – Arsenal

