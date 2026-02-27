Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea

Juventus, la Uefa spiega l’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di Yilmaz”

Il difensore ha lasciato la Juve in dieci al 48esimo. L'arbitro aveva prima estratto il giallo, poi era stato richiamato dal Var per il rosso diretto, e lì ha cambiato idea.