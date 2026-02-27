Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea
Il Galatasaray di Osimhen incontrerà il Liverpool. Gli altri match saranno Barcellona - Newcastle, Atletico Madrid - Tottenham, Bodo Glimt - Sporting e Bayer Leverkusen - Arsenal
A Nyon sono andati in scena i sorteggi che hanno decretato quali squadre si affronteranno agli ottavi della massima competizione europea. Ricordiamo che l’Atalanta è l’unica italiana ancora in gioco.
Ottavi di Champions, ecco le partite
I match saranno, nella parte alta del tabellone:
Paris Saint-Germain – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Real-Madrid – Manchester City
Atalanta – Bayern Monaco
In quella bassa:
Barcellona – Newcastle
Atletico Madrid – Tottenham
Bodo Glimt – Sporting
Bayer Leverkusen – Arsenal