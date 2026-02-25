L’Atalanta salva il calcio italiano, rimonta sul Dortmund: 4-1 e ottavi di Champions. Palladino sottovalutato

L’Atalanta salva il calcio italiano. Serata memorabile a Bergamo dove va in scena una storica nei confronti del Borussia Dortmund secondo in Bundesliga. All’andata i tedeschi avevano vinto 2-0. L’Italia avrà quindi almeno una squadra italiana agli ottavi di finale. La rimonta che non è riuscita all’Inter contro il Bodo Glimt, è riuscita alla squadra di Palladino. Atalanta che è probabilmente la più europea delle formazioni italiane, non a caso due anni fa ha alzato l’Europa League. Velocità, intensità, resilienza gli ingredienti della gara impostata da Palladino allenatore mediaticamente sottovalutato rispetto ad altri tecnici decisamente meno bravi che passano per santoni.

L’Atalanta salva, almeno per il calcio italiano che resta un movimento bolso, zeppo di cariatidi, che ha prodotto un campionato pesantemente condizionato da arbitraggi indecenti. E che, tra le altre cose, rischia di rimanere fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva.

Ma l’Atalanta batte il Dortmund 4-1 e va agli ottavi.

I bergamaschi giocano una partita vibrante, con avvio scoppiettante: gol di Scamacca dopo 5 minuti. Raddoppio di Zappacosta alla fine del primo tempo. Primo tempo ad altissima intensità. Nella ripresa, il ritmo calato solo un poco. Arriva il terzo gol, di Pasalic di testa su cross da sinistra di De Roon e non dell’ottimo Bernasconi.

A questo punto, però, sul 3-0, il tecnico del Dortmund Kovac si sveglia dal letargo. E manda in campo prima Chukwuemeka e poi soprattutto Adeyemi l’esterno d’attacco tedesco che in passato è stato avvicinato anche al Napoli. Adeyemi è un tipino particolare ma è forte. È veloce, in Champions più volte è riuscito a fare la differenza. Come stasera. Azione personale e rete del 31 al minuto 75 (appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo). Punteggio di parità e supplementari alle porte. In precedenza, Guirassy si è divorato un paio di gol e il Dortmund sul 2-0 ha colpito anche un palo.

Quando tutto sembra pronto per i supplementari, calcio di rigore per fallo su Krstovic che stava colpendo di testa a porta vuota. Va dal dischetto Samardzic e salva il calcio italiano.