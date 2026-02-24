Osimhen: “Juventus? Ero desideroso di andare lì: sarebbe un privilegio giocare per loro”

In conferenza: "Al momento sono felice Galatasaray ma il futuro è sempre incerto. Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara"

Intervenuto in conferenza stampa, Victor Osimhen ha presentato il match contro la Juve, squadra in cui evidentemente desidera ardentemente giocare.

Le parole di Osimhen

Che sfida ti aspetti?

La partita di domani è molto importante e tutti noi ne siamo consapevoli. Dobbiamo affrontare la Juventus, una squadra molto forte con molti giocatori di grande livello. Non vogliamo sottovalutare gli avversari, ma noi abbiamo elementi esperti per gestire l’incontro. Siamo pronti e vogliamo giocare come abbiamo fatto all’andata. Non sarà una gara semplice.

Pensi di riuscire a segnare domani?

Cerco sempre di dare il massimo per supportare la mia squadra. La mia priorità è il gruppo, non solo me stesso.

Sei molto esigente con te stesso

Quando ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato molto esigente. Ho già ricevuto critiche, ma queste esperienze mi hanno formato. Sono un calciatore con la mentalità vincente e cerco sempre di motivare me stesso e chi mi sta intorno. Voglio essere un esempio e lo sono sempre stato.

Per me la mia prestazione non è mai sufficiente: voglio sempre impegnarmi al massimo. Amo moltissimo il Galatasaray e sono felice di essere qui; anche i tifosi ci spingono continuamente a dare il massimo. L’obiettivo del club è più importante di quello personale. Quando non sarò più al Galatasaray, spero di essere ricordato con affetto dai tifosi.

Ti piacerebbe giocare un giorno alla Juve?

La Juventus è uno dei club più prestigiosi e tante leggende hanno indossato questa maglia. Quando mi hanno parlato, ero molto desideroso di trasferirmi lì. Purtroppo il passaggio non si è concretizzato, ma se in futuro ci saranno opportunità, ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare, e la Juventus potrebbe essere uno di questi. Sarebbe un privilegio giocare per la Juve. Al momento sono felice qui, ma il futuro è sempre incerto.

Hai parlato con Spalletti o con qualcuno del Napoli?

Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita difficile, come lo sono tutte le gare contro squadre di Serie A.