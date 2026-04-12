Conte: “La Nazionale? Non ho dato disponibilità di niente”

Conte a Radio Rai: "Strumentalizzate le mie parole, interpretatele bene. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi parlerò a fine anno con il presidente"

Al termine della sfida contro il Parma, dove il Napoli non è riuscito ad andare oltre il pareggio, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Radio Rai e ha chiarito il discorso Nazionale italiana, con le seguenti dichiarazioni:

“Non ho dato disponibilità di niente, ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi parlerò a fine anno con il presidente. Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più”.

Quindi Antonio Conte – che tanti giornali danno già come prossimo commissario tecnico dell’Italia – frena platealmente. O meglio, dice che le sue parole sono state strumentalizzate. Lui in qualche modo si era prestato dicendo che se fosse stato nei panni del nuovo presidente federale (che ancora non c’è) avrebbe preso in considerazione il nome di Antonio Conte. Ovviamente il tecnico salentino sapeva perfettamente cosa sarebbe accaduto con le sue parole. Non è certamente uno sprovveduto.

Oggi ha ricordato quel che tutti sanno. E cioè che ha un altro anno di contratto con il Napoli. Quel che possiamo ribadire è che il futuro di Conte dipende da Conte. Se lui volesse rimanere a Napoli, De Laurentiis sarebbe contentissimo. Ovviamente il presidente non potrà che ribadire i paletti economico-finanziario che il Napoli è tenuto a rispettare. Bisogna fare delle scelte. Conte è un patrimonio del Calcio Napoli: un allenatore che o arriva primo o secondo, che ha vinto uno scudetto che nessuno si aspettava. Però il Napoli non può avere la capacità di spesa dei club di Premier League.