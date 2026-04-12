Fabregas: “Non ho intenzione di parlare di tattica, ho fatto un errore dopo il milan”

A Dazn: "L'errore fa parte del gioco, alcune volte fanno crescere di più e più velocemente, altrimenti pensi di essere un fuoriclasse e non cresci"

L’allenatore del Como, Fabregas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita contro l’Inter

Il turno più paradossale della stagione

“Non so a che posto siamo, non l’ho mai guardato e non lo guardo adesso. La mia squadra mi ha dimostrato che è capace, che anche perdendo ha carattere. Abbiamo fatto degli errori di una squadra giovane, però oggi non è il caso di parlare di tattica. Penso che il campo abbia parlato da solo e anche le statistiche. Penso che non molte squadre hanno queste statistiche contro l’Inter. Due anni fa non avrei mai pensato di arrivare a giocare così contro l’Inter”

“Prepariamo la partita sempre in maniera diversa e non ho voglia di parlare di tattica. Penso che i ragazzi meritano tanti elogi almeno da parte mia. La crescita è importante e per me è stato importante il loro coraggio di giocare contro l’Inter”.

Rispetto alla gara a San Siro a distanza di poco tempo avete avuto un coraggio incredibile

“L’errore fa parte del gioco, alcune volte fanno crescere di più e più velocemente, altrimenti pensi di essere un fuoriclasse e non cresci. Oggi è un peccato il risultato. Ho fatto anche io un errore a parlare dopo il Milan e oggi non lo farò“

Ottima prestazione, ma quanto ha influito il gol preso sul finale del primo tempo?

“Sai quanto è importante la parte emozionale, è vero che anche la testa può influire. Il loro gol ci ha penalizzato un po’, ma il mio messaggio è stato che indipendentemente dal risultato dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo”