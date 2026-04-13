Fabregas ritira il premio Bearzot e comincia a salutare l’Italia

Al Premio Bearzot: "Allenare un altro club italiano? La vedo molto difficile. Vero che che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare al Como perché amo questa realtà".

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha vinto il Premio Bearzot ed è il primo allenatore straniero a riceverlo. Parlando di futuro, ha sottolineato che sarebbe molto difficile per lui continuare ad allenare in Italia dopo l’esperienza con i lariani.

Le parole di Fabregas

“Allenare un altro club italiano? La vedo molto difficile. Sono molto attaccato e coinvolto nel Como. È vero che che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare perché amo questa realtà. Sono molto contento di quello che posso fare e di quello che facciamo al Como. Il progetto è molto importante. Lo dico, non voglio sembrare presuntuoso, ma faccio questo lavoro solo per passione. Devo sentire che posso fare cose nuove“.

“Per me è veramente un onore vincere questo premio. Mi sono sentito amato fin dal primo giorno in questo Paese. Quando mi hanno detto che avevo vinto questo premio ho cominciato a studiare la storia di Bearzot. Questo è un premio alla città, Como, alla proprietà e alla società. Siamo una famiglia, lo dico col cuore. Sono davvero onorato per questo premio e ringrazio tutti voi per avermi votato. Ho avuto una grandissima fortuna ad avere solo grandi allenatori. Sono cresciuto nella scuola Barcellona e ho girato tanto. Mi porto un pezzettino di tutti“.