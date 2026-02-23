Spalletti ha fatto (con Tudor) peggio di Thiago Motta, la Juventus rischia di non andare in Champions

La Juventus ha perso tre partite consecutive tra campionato e Champions, addirittura Thiago Motta nella scorsa stagione aveva fatto meglio dei punti accumulati da Igor Tudor e, successivamente, Luciano Spalletti.

Juventus in crisi, serve una scossa contro Galatasaray e Roma

La Gazzetta dello Sport scrive:

A Luciano Spalletti non piacciono i numeri. Senza pietà, adesso, raccontano come la Juventus 2025-26 si stia pericolosamente avvicinando a una stagione fallimentare, descrivono il suo rendimento altalenante e ne immortalano gli inciampi e le fragilità. Così, di fatto, non si può ignorare la discrepanza tra le ambizioni e la cruda realtà, tra gli obiettivi e l’andamento zoppicante che ne ha già fatto fallire uno – la Coppa Italia –, rischiando di far naufragare anche i due più importanti: il quarto posto in Serie A (lontano quattro punti) e la Champions League. È vero, l’ex commissario tecnico è salito sul treno bianconero in corsa a fine ottobre, ma da allenatore della Signora lui sa che risponde della fotografia di squadra attuale. Per esempio: un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite con una media di tre gol subiti per match, eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, cammino europeo quasi compromesso e quinto posto in campionato con traiettoria discendente.

Il rischio reale è che questa stagione possa essere ricordata come una delle peggiori della gloriosa storia della Juventus. Il termine di paragone più efficace può banalmente essere con l’annata 2024-25. A questo punto del campionato, però, Thiago Motta aveva tre punti in più di quanti ne hanno accumulati Igor Tudor e Spalletti, aveva segnato lo stesso numero di reti (43 in 26 giornate) e ne aveva incassati cinque in meno (21 contro 25). Dopo 26 giornate di campionato la Juventus non registrava così pochi punti dai 41 ottenuti nella stagione 2010-11 quindi ovviamente prima dei filotti di Antonio Conte e Massimiliano Allegri.