McTominay: “Lo stadio di Parma si è come unito alla squadra a difendere”

A Dazn: "Infortuni? Quando ho fatto quell'intervista, ho detto cose vere. Per fare competizioni ci vogliono giocatori disponibili, noi non ne abbiamo avuti ma è il calcio, non è colpa di nessuno"

McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Parma-Napoli, terminata 1-1 al Tardini. Di seguito il suo intervento integrale.

McTominay: “Questo è il calcio, l’ambiente di Parma si è come unito alla loro partita”

“Questo è il calcio, dobbiamo continuare ad andare e andare. Ci sono partite che non ci piacciono, come quella di oggi ma ce ne mancano sei e dobbiamo tenere il livello alto. Ovviamente queste partite sono già difficili, poi diventano ancora più difficili se gli diamo la possibilità di segnare ai primi secondi della partita. Dobbiamo solo allenarci come sappiamo, non è stato neanche semplice provare a rompere la loro difesa, posso dire quasi che l’ambiente di Parma ha difeso con la squadra non è stato semplice scomporre la difesa. Lo stadio è entrato in sintonia con gli obiettivi della loro partita, la analizzeremo bene in video ma dobbiamo rimetterci in pista”.

Sulla sua nota intervista (No Anguissa, No Lukaku, No De Bruyne…):

“Quando si fanno interviste post-partita si dicono cose mentre si è presi dall’emozione. Ma quello che ho detto era vero: per giocare tante competizioni servono giocatori disponibili e noi, non per colpa di qualcuno in particolare, non ne abbiamo avuti. Alcuni hanno fatto bene come Elmas così come altri ragazzi in sostituzione di chi non c’era, ma sicuramente avremmo potuto fare una stagione differente con tutti a disposizione”.