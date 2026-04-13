Bruno Fernandes: “Giocare contro De Bruyne è stato un privilegio”

Al Times: "Da calciatori come lui puoi imparare e migliorare la conoscenza del gioco. Lui è quel tipo di giocatore che si prende i suoi rischi, ma riesce comunque a fare bene".

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha rilasciato un’intervista al Times dove ha parlato della stagione che stanno vivendo i Red Devils e la rinascita avuta con Carrick in panchina. Inoltre, ha raccontato anche che i suoi giocatori preferiti sono quelli dotati di grande intelligenza calcistica, come Kevin De Bruyne.

Le parole di Bruno Fernandes su De Bruyne

Proprio sul suo “collega di ruolo”, Fernandes ha dichiarato:

“Giocare contro Kevin De Bruyne è stato un privilegio, perché quando parlo di migliorare la conoscenza del gioco, puoi farlo quando vedi giocatori come Kevin e impari da lui. Quando parliamo di prendersi dei rischi e giocare comunque bene, lui è esattamente quel tipo di giocatore.

Oggi tutti parlano del calcio che sta diventando troppo robotico, ma quando i giocatori escono da quella rigidità, arrivano le critiche, quindi non c’è un equilibrio. Vogliamo che i giocatori si esprimano, ma devono sapere che questo va inserito nel gioco di squadra e non riguardare solo loro stessi“.