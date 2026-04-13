Pedullà: “Conte ha alimentato il discorso della Nazionale da solo”
Su YouTube: "Vuole farci capire che a Napoli sta friggendo il pesce con l'acqua, ma non ci casco. Beukema preso a 34-35 milioni e va in panchina; Alisson Santos in panchina. Con il mercato fatto, il Napoli avrebbe dovuto fare di più".
Alfredo Pedullà ha criticato duramente la gestione di Antonio Conte del Napoli in questa stagione, specialmente dopo il pareggio 1-1 contro il Parma e tutti gli acquisti che sono stati fatti nel calciomercato estivo.
Le parole di Pedullà su Conte
Il giornalista ha spiegato su YouTube:
“Conte fa dei ragionamenti che faccio fatica ad accettare. Ieri ha bucato completamente la partita. Gli prendono Beukema a 34-35 milioni e va in panchina perché deve giocare Juan Jesus: che gliel’hanno preso a fare? Alisson Santos va in panchina ed entra strada facendo; contro il Parma non vinci né all’andata, né al ritorno, fai tre tiri in porta, produzione offensiva scarsa, gioco banale. Un allenatore normale si accontenterebbe del 40% di quanto ha speso De Laurentiis. Hai vinto uno scudetto, ma non devi stravincere con le parole. Della Nazionale ha parlato Conte; avendo un contratto, non doveva rispondere a quella domanda e lì il problema finiva. L’ha alimentato lui il problema.
Una stagione che Conte definisce ultra-positiva? Non è vero. Con il mercato fatto, il Napoli avrebbe dovuto fare di più e il 30esimo posto in Champions è un marchio indelebile negativo. La può raccontare in tutti i modi, ma a spasso non mi ci porta. A Spalletti non hanno preso l’attaccante che voleva, hanno preso Holm e Boga; a Conte hanno preso Alisson Santos e Giovane. E sta facendo nettamente meglio Spalletti; non gli hanno speso 70-75 milioni per Lang e Lucca. Conte vuole farci capire che sta friggendo il pesce con l’acqua, ma io a spasso non mi ci faccio portare“.