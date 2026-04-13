Pedullà: “Conte ha alimentato il discorso della Nazionale da solo”

Alfredo Pedullà ha criticato duramente la gestione di Antonio Conte del Napoli in questa stagione, specialmente dopo il pareggio 1-1 contro il Parma e tutti gli acquisti che sono stati fatti nel calciomercato estivo.

Le parole di Pedullà su Conte

Il giornalista ha spiegato su YouTube:

“Conte fa dei ragionamenti che faccio fatica ad accettare. Ieri ha bucato completamente la partita. Gli prendono Beukema a 34-35 milioni e va in panchina perché deve giocare Juan Jesus: che gliel’hanno preso a fare? Alisson Santos va in panchina ed entra strada facendo; contro il Parma non vinci né all’andata, né al ritorno, fai tre tiri in porta, produzione offensiva scarsa, gioco banale. Un allenatore normale si accontenterebbe del 40% di quanto ha speso De Laurentiis. Hai vinto uno scudetto, ma non devi stravincere con le parole. Della Nazionale ha parlato Conte; avendo un contratto, non doveva rispondere a quella domanda e lì il problema finiva. L’ha alimentato lui il problema.

Una stagione che Conte definisce ultra-positiva? Non è vero. Con il mercato fatto, il Napoli avrebbe dovuto fare di più e il 30esimo posto in Champions è un marchio indelebile negativo. La può raccontare in tutti i modi, ma a spasso non mi ci porta. A Spalletti non hanno preso l’attaccante che voleva, hanno preso Holm e Boga; a Conte hanno preso Alisson Santos e Giovane. E sta facendo nettamente meglio Spalletti; non gli hanno speso 70-75 milioni per Lang e Lucca. Conte vuole farci capire che sta friggendo il pesce con l’acqua, ma io a spasso non mi ci faccio portare“.