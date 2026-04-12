Chivu punzecchia Conte sulla domanda scudetto: “Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione Champions”

A Dazn: "abbiamo dimostrato di aver capito che si poteva entrare in campo e allungare sulla seconda. Abbiamo reagito da squadra matura"

L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Como

Chivu a Dazn

Cosa prova?

“Semplice non era e lo sapevamo, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Facevamo fatica, siamo andati sotto di due gol, abbiamo reagito subito con un gol importante e poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo, alzando i giri e tirando fuori carattere. Ma non è stata semplice”

Grande lavoro sulle palle inattive

“Frutto del lavoro di tutto lo staff e di tutta la squadra. Abbiamo cercato di prepararle al meglio sapendo che sono occasioni di portare a casa punti”

È stata la sesta volta che siete andati sotto e solo contro il Pisa lo avevate ribaltato

“È una vittoria di grande maturità, di capire i momenti. Di aver capito che si poteva entrare in campo e allungare sulla seconda. Abbiamo reagito da squadra matura”

Si è chiusa la lotta scudetto?

“Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione in Champions, anche noi siamo contenti che piano piano ci stiamo avvicinando alla qualificazione in Champions”.