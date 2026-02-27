Nella mappa delle possibili sedi per il centro sportivo del Napoli, mancava Monterusciello. Fatto!

Cronaca Flegrea riporta di una telefonata tra De Laurentiis e il sindaco Gigi Manzoni a cui è seguita, l'altro ieri, un incontro tra i dirigenti del comune di Pozzuoli e un pool di tecnici nominati dal presidente

Nuove indiscrezioni sulla possibile location per il nuovo stadio del Napoli. Nei giorni scorsi l’avvocato Marco Di Lello aveva annunciato l’interesse di De Laurentiis per l’area dell’Ex Raffineria Q8 per il nuovo stadio, oggi Cronaca Flegrea, scrive di un contatto telefonico tra il presidente e il sindaco di Pozzuoli per capire le condizioni per un’eventuale realizzazione del centro sportivo a Pozzuoli.

“Aurelio De Laurentiis vira su Pozzuoli individuata come location per il nuovo centro sportivo. Dopo il sopralluogo del maggio scorso e il girovagare per i terreni della provincia, il patron del Napoli ha messo in cima alle sue preferenze i terreni di Monterusciello. Nei giorni scorsi De Laurentiis ha manifestato la sua volontà durante una telefonata con il sindaco Gigi Manzoni a cui è seguita, l’altro ieri, un incontro tra i dirigenti del comune di Pozzuoli e un pool di tecnici nominati dal presidente composto dall’ex assessore regionale Bruno Discepolo, un suo collaboratore e un’esperta di urbanistica. I tre hanno portato a Pozzuoli un dettagliato studio di fattibilità e una serie di piantine e grafici con i quali hanno ridisegnato il volto del quartiere trasformandolo nella cittadella azzurra.

Nuovo centro sportivo Napoli a Monterusciello

L’area sorge in via De Curtis e sarebbe in cima alla lista degli otto siti individuati da De Laurentiis. Nel dettaglio si tratta di 17 ettari di proprietà del comune di Pozzuoli a cui se ne aggiungerebbe uno privato per il quale sarebbe stata già incassata la disponibilità da parte del proprietario. Il Calcio Napoli acquisirebbe anche uno spazio che rientra nella Foresta Urbana e oggetto di finanziamento Pnrr.

Il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di nove campi di calcio, tra cui uno destinato alla Primavera. De Laurentiis, durante la chiacchierata telefonica, si sarebbe reso disponibile ad ospitare anche le partite interne della Puteolana. Un nuovo incontro tra tecnici e dirigenti comunali è atteso per la prossima settimana”.