“De Laurentiis per il nuovo stadio è interessato all’area dell’ex raffineria Q8. Fine bonifica prevista per il 2028”

L’avvocato Marco Di Lello a Radio Crc: «De Laurentiis interessato all’area dell’Ex Raffineria Q8 per il nuovo stadio. Fine bonifica prevista entro il 2028, operazione tra i 500 e i 600 milioni. L’amministrazione non è contraria alla costruzione di un nuovo impianto: dialoghi in corso tra le parti. Trattativa cessione terreno? Non posso svelare i dettagli»

“L’area dell’ex raffinerie della Q8 è estesa per 38 ettari e in questo momento è interessata da un intervento di bonifica molto importante, il più importante d’Italia e tra i più importanti a livello europeo. Quell’area è coinvolta in un piano regolatore vigente che prevede una zona residenziale e un’altra come polo logistico e industriale. C’è un piano di rigenerazione urbana che coinvolge anche le aree adiacenti ad esso dove sono situati altri stabilimenti industriali e depositi energetici. Gli interventi di bonifici sono stati avviati da un paio d’anni e potrebbero concludersi solo al termine del 2027 e all’inizio del 2028. Gli interventi di bonifica sono quelli di tipo A, il più oneroso e importante, sono molto profondi poiché il deposito fu distrutto nel corso dei bomdamententi della seconda guerra mondiale e in fondo c’è il problema di inquinamento degli idrocarburi.

Il presidente De Laurentiis ha mostrato il suo interesse verso quell’area, visitandola in prima persona e informandosi sui costi e le opportunità. Il Presidente è seriamente impegnato sia sulla realizzazione del Centro Sportivo che su quello dello Stadio. Le aree su cui è possibile fare degli investimenti sono solo due: Bagnoli e San Giovanni a Teduccio. Il Caramanico non è una zona libera, al di là di quello che si dice. In quella zona è presenta il mercato e occorrono anche in questo caso interventi di bonifica, oltre agli ostacoli logistici. Bagnoli è un po’ indietro a livello delle bonifiche, ma è un’area pubblica dove si può investire.

Napoli Est è la vera scommessa del Comune di Napoli per il piano di rigenerazione urbana promossa dall’attuale amministrazione comunale. Tra l’altro da Palazzo San Giacomo hanno mostrato disponibilità e consenso verso questa direzione. Sicuramente l’intenzione del comune è di ricostruire e riqualificare lo Stadio Maradona. L’America’a Cup è stata un grande acceleratore per i processi di sviluppo urbani della città. Se il Napoli, però, ritiene di volersi costruire una stadio più performante e accogliente dello Stadio Maradona, il Comune non è contrario a questa soluzione, grazie anche alle risorse e ai fondi forniti dalla nuova giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Fico, e sosterrà la società calcistica in questo nuovo percorso.

Trattativa in corso? Io svolgo la professione di avvocato, non sono più un esponente delle istituzioni. Ho il dovere di riservatezza. Sicuramente il Presidente è informato sui costi, le opportunità e le condizioni dell’area. Dopo di che, saranno i dirigenti della Q8 che dovranno parlare a proposito delle proprie intenzioni poiché la zona coinvolge i piani alti del governo del Kuwait.

Pochi luoghi sono meglio collegati di Fuorigrotta, anche se oggi sussiste un problema sul raggiungimento dello stadio con la macchina. La zona di San Giovanni a Teduccio dispone di una stazione ferroviaria e dell’asse viaria della 162 bis che percorre in via esclusiva tutta via Argine. Quindi, i collegamenti sono maggiormente accessibili da parte di tutti. Non c’è la metropolitana, ma negli ultimi tempi il Comune ha avviato la dotazione dei brt, i nuovi autobus tranviari che permettono un servizio pubblico migliore

Una cifra che si aggira intorno ai 500-600 milioni è realistica se pensiamo ai lavori che si dovranno svolgere anche nelle aree circostante. Il modello che il Presidente De Laurentiis ha come esempio è quello dell’Emirates Stadium di Londra che è stato interessato negli anni da un piano di rigenerazione urbana. Lo stadio porta con sé tutta una serie di finanziamenti che rendono ancora più sostenibile gli investimenti. Se collimano gli interessi tra il pubblico e il privato, si può fare tutto.

La politica non mi manca. Quella che ho conosciuto sui banchi di scuola ormai non esiste. Il parlamento prima era il palazzo della democrazia, ormai ha perso quasi le sue funzioni. I ricordi di quel periodo non me li porto con grande entusiasmo, tra l’altro io ero anche componente della commissione antimafia.”

“Da ex arbitro condivido la lettura dei vertici dell’Aia (associazione italiana arbitri) sull’arbitraggio di Chiffi per quello che è successo in campo. Quello che trovo incomprensibile è la lettura da parte di chi si trova al Var che dovrebbe sostenere e aiutare l’arbitro nelle decisioni di campo, quando, invece, Aureliano interviene quando avrebbe potuto non farlo, visto che non c’è un chiaro ed evidente errore da parte di Chiffi poiché il contatto c’era tra i due giocatori e il rigore avrebbe potuto anche non toglierlo. Tutto ciò è incomprensibile.

Se avessero un po’ di coerenza, i vertici arbitrali dovrebbero dimettersi, a partire dal designatore. Aureliano è noto negli ultimi anni per i suoi errori. Nell’ordinamento sportivo esiste il principio della responsabilità oggettiva, qui c’è la responsabilità diretta per chi manda a dirigere gare importanti arbitri non all’altezza del proprio compito.

Aureliano è noto negli ultimi anni per i suoi errori, era stato già fermato a gennaio. Gli arbitri di campo se non chiamano il var vuol dire che la loro decisione è corretta in campo, se il var lo chiama vuol dire che l’arbitro non l’ha visto l’intervento in campo. Siamo in una condizione in cui tutti i vertici arbitrali devono essere azzerati. Il Presidente dell’Aia è stato condannato e inibito per 13 mesi. Rocchi è inadeguato al ruolo di designatore, in questa stagione tutti si stanno lamentando.

Mariani avrebbe potuto chiedere di rivederlo il fallo di Bremer, gli arbitri al var sono lì perché devono aiutarlo.

Sono esperto di urbanistica da almeno 20 anni, ho insegnato pure all’Università poiché sono specializzato in legislazione ambientale e urbanistica. Ho potuto fare tutto poiché ho cominciato molto presto, sono un uomo fortunato, tanto che seguo anche i miei figli. Io sono anche il consulente legale della Q8.

Ho scoperto che il presidente De Laurentiis ha una passione particolare per il Caffè della Moka