L'ultima senza subire gol è stata a gennaio contro il Sassuolo. Da allora, 10 gol incassati in 5 partite. Ha già subito gli stessi gol dello stesso campionato (ma mancano dodici partite)

Napoli, allarme difesa: incassa due gol a partita (Repubblica)

Antonio Conte è preoccupato. La fortezza Napoli non esiste più, la squadra, probabilmente a causa dei mille infortuni, ha perso gli automatismi in fase difensiva. Il Napoli subisce troppi gol: dieci nelle ultime cinque partite. E così non vai troppo lontano. La Champions è tutt’altro che blindata.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Preoccupano specialmente i 27 gol subiti in appena 26 gare, quanti ne erano stati incassati nell’intero torneo scorso da Di Lorenzo e i suoi compagni al termine della cavalcata scudetto. La fase passiva è peggiorata in maniera clamorosa, tenendo conto che ci sono da giocare ancora 1080’ (più i recuperi).

Il Napoli è riuscito a mantenere la sua porta inviolata per l’ultima volta il 17 gennaio, contro il Sassuolo al Maradona. Poi gli azzurri hanno incassato 10 reti nelle successive 5 partite di campionato, contro Juventus (3), Fiorentina (1), Genoa (2), Roma (2) e Atalanta (2). La media si sta facendo preoccupante e Conte deve correre ai ripari in fretta, non potendo nemmeno contare su uno dei migliori attacchi del campionato (Inter, Juve, Milan e persino il Como hanno segnato finora di più). È la somma pure nel calcio che fa il totale e per questo nelle ultime 12 giornate urge una inversione di tendenza, altrimenti la conquista di un posto in zona Champions League diventerà a rischio.