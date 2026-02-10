Mazzocchi: “Usciamo a testa alta. Sugli episodi siamo molto nervosi, ci sono diversi precedenti”

In conferenza: "Sul secondo fallo di Ramon l'arbitro non ha estratto il giallo e non capisco il motivo. Situazioni così possono indirizzare la partita"

Il difensore del Napoli Pasquale Mazzocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sfida contro il Como in Coppa Italia

Napoli-Como: conferenza Mazzocchi

“È una di quelle serate complicate, dispiace molto perché tenevamo davvero a questa competizione. Usciamo comunque a testa alta, consapevoli di aver dato tutto. Con sacrificio. Sugli episodi siamo molto nervosi, ci sono diversi precedenti: l’arbitro sinceramente non lo so… sul primo intervento ha detto che Hojlund non stava andando verso la porta, sul secondo non ha estratto il giallo e non capisco il motivo. Situazioni così possono indirizzare la partita, ma non vogliamo puntare il dito contro nessuno. Tutti possiamo sbagliare. Però nell’ultimo periodo sta accadendo un po’ troppo spesso…”.

Poche conclusioni nello specchio?

“Abbiamo giocato contro una squadra di valore, molto brava nel palleggio. Negli ultimi sedici metri è mancata un po’ di qualità, ne parleremo con il mister per cercare di crescere. Anche noi però commettiamo errori, siamo vulnerabili. Sono aspetti che vanno accettati e su cui bisogna lavorare”.

L’approccio al primo tempo, con il Napoli in difficoltà, e poi un secondo tempo diverso. Cosa è cambiato?

“Secondo me avevamo iniziato bene la partita, almeno fino al rigore subito. Dopo ci siamo un po’ abbattuti. Dal punto di vista fisico non eravamo al massimo…”.