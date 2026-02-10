Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia (nessun dramma tutto sommato), il Como vince ai rigori. Sbagliano Lukaku e Lobotka

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, il Como vince ai rigori. Sbagliano Lukaku e Lobotka

È finita 1-1 al 90esimo. Poi ai rigori. A oltranza. Decisivo l’errore di Lobotka, prima aveva sbagliato Lukaku. Per quel che ci riguarda, poco male. Nel senso che se si andava avanti, bene. Ma l’uscita non è un dramma. Ora c’è il campionato e l’obiettivo prossima Champions.

Vergara, ancora lui, inverte il senso della partita. All’inizio della ripresa, sul risultato di 1-0 per il Como, viene lanciato a rete da Hojlund. La difesa del Como è in versione allegra, il 23enne di Frattaminore si esibisce in una delle specialità della casa: il tiro in controtempo da fuori area davanti al portiere. Piazza il pallone all’angolino: era successo con la Fiorentina, è successo contro il Como. Ha solo cambiato l’angolo. Pochi minuti, e l’arbitro Manganiello nega il secondo giallo (che c’era ) a Ramon per atterramento di Hojlund al limite dell’area. Decisione assurda. Conte e Oriali sono ovviamente furiosi ma adesso il Napoli è al centro di una tempesta mediatica. Fabregas ha occhio calcistico e sostituisce subito Ramon.

La critica aspettava il Como di Fabregas eppure nel secondo tempo si vede solo il Napoli di Conte. I lombardi sono temibili quando possono scegliere loro il ritmo. Se aggrediti in verticale, sbandano. Come in occasione del gol del pareggio.

Alla mezz’ora Conte ne cambia tre: dentro Politano, Spinazzola e Alisson Santos; fuori Giovane, Olivera e Mazzocchi. Da Alisson Santos, diciamolo, una prestazione meno che anonima. Al minuto 73, Conte tira fuori Vergara e Hojlund e al loro posto Gutierrez e Lukaku.

Nel primo tempo partita noiosetta fino alla mezz’ora, poi qualcosa succede. Ma è soprattutto una sfida i due allenatori che con i joystick muovono i loro uomini sul campo. Il Como progressivamente cresce e il Napoli si distingue per un paio di interventi difensivi: una scivolata di Vergara bravo a chiudere su Nico Paz al tiro e poi Juan Jesus ancora più bravo a stoppare un tiro pericoloso di Valle. Poi, però, il Como passa per fallo di Olivera su Smolcic. L’azione è bella, il Napoli si lascia trovare impreparato sul lancio di Perrone a scavalcare la difesa.

Visto che è in atto una tempesta mediatica sul Napoli, ma soprattutto contro Conte, per il rigore di Genova, vale la pena ricordare che il Napoli è, col Milan, la squadra che ha avuto più rigori fischiati contro in Serie A: sette. E con stasera otto. Il Como invece è in testa alla classifica dei rigori a favore: sei. E con stasera sette. Stavolta la squadra di Fabregas lo segna anche, con Baturina.